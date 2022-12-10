WADA о деле Валиевой: «Разбирательство продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой до завершения разбирательств.

«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», – ответил представитель WADA на вопрос о том, определилось ли агентство с арбитром для слушания дела спортсменки.

Ранее WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил, передав ее дело в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Позднее будут назначены три арбитра: одного из них предложит WADA, второго – Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместе с Валиевой, третьего (в качестве председателя) – апелляционный отдел CAS.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме