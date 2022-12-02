Экс-глава набсовета РУСАДА о деле Валиевой: «Хотелось бы рекомендовать МОК и WADA не нарушать свои же документы, дабы потом не обвинять нас»

Бывший председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тамара Шашихина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не знаем о деле Камилы Валиевой, мы знаем о деле защищенного лица, которое должно называться в соответствии с новым кодексом именно так.

Нарушать его начали в феврале многие спортивные международные инстанции, включая МОК, WADA, ITA (Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международное агентство тестирования – Sports.ru). WADA в феврале нарушило само свой кодекс.

Хотелось бы им рекомендовать не нарушать свои же документы, которые они же и приняли, дабы потом не начинать обвинять нас.

Надеюсь, что у этой спортсменки будет все замечательно. Она продолжает выступать и показывать те результаты, которые она показывала и ранее», – сказала Шашихина.

РУСАДА ранее сообщало, что не будет публично объявлять вердикт по допинг-делу Валиевой. Фигуристка является защищенным лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

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