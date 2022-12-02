Экс-глава набсовета РУСАДА о деле Валиевой: «Хотелось бы рекомендовать МОК и WADA не нарушать свои же документы, дабы потом не обвинять нас»

Теги сборная России допинг МОК WADA РУСАДА женское катание ITA Камила Валиева Тамара Шашихина Фигурное катание

Бывший председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тамара Шашихина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не знаем о деле Камилы Валиевой, мы знаем о деле защищенного лица, которое должно называться в соответствии с новым кодексом именно так.

Нарушать его начали в феврале многие спортивные международные инстанции, включая МОК, WADA, ITA (Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международное агентство тестирования – Sports.ru). WADA в феврале нарушило само свой кодекс.

Хотелось бы им рекомендовать не нарушать свои же документы, которые они же и приняли, дабы потом не начинать обвинять нас.

Надеюсь, что у этой спортсменки будет все замечательно. Она продолжает выступать и показывать те результаты, которые она показывала и ранее», – сказала Шашихина.

РУСАДА ранее сообщало, что не будет публично объявлять вердикт по допинг-делу Валиевой. Фигуристка является защищенным лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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