Финал Гран-при. Миура и Кихара, Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам представят произвольные программы

9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Пары

Произвольная программа

Начало – 19:35 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Вторая разминка

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

5. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

После короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,08

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 77,65

3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,34

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 67,30

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 63,54

6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 53,85

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара