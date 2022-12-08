Финал Гран-при. Миура и Кихара, Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам представят произвольные программы
9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Пары
Произвольная программа
Начало – 19:35 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Вторая разминка
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
5. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,08
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 77,65
3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,34
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 67,30
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 63,54
6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 53,85
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
Комментарии