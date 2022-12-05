Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

С 8 по 11 декабря в итальянском Турине пройдет финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

8 декабря, четверг

Юниоры, короткая программа

17:00

Пары, юниоры, короткая программа

18:05

Юниорки, короткая программа

19:20

Пары, короткая программа

21:20

Мужчины, короткая программа

22:35

9 декабря, пятница

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

17:00

Юниорки, произвольная программа

18:20

Пары, произвольная программа

19:35

Танцы на льду, ритм-танец

21:50

Женщины, короткая программа

23:05

10 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа

15:30

Пары, юниоры, произвольная программа

16:45

Юниоры, произвольная программа

18:05

Танцы на льду, юниоры, произвольный танец

20:20

Танцы на льду, произвольный танец

21:40

Женщины, произвольная программа

23:00

11 декабря, воскресенье

Показательные выступления

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Мужчины: Даниэль Грассль (Италия), Илья Малинин (США), Шома Уно, Као Миура, Сота Ямамото, Шун Сато (все – Япония).

Женщины: Маи Михара, Каори Сакамото, Ринка Ватанабе (все – Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Изабо Левито (США).

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Алекса Книрим - Брендон Фрэйзер, Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (все – США), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (все – Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (все – США), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Юниоры: Николай Мемола (Италия), Лукас Бруссард, Роберт Ямпольски (оба – США), Сюнсукэ Накамура, Такеру Амин Катайсэ, Нодзому Йосиока (Япония).

Юниорки: Мао Симада, Хана Йосида, Ами Накаи (все – Япония), Чжи А Син, Ким Чхэ Ен, Квон Мин Соль (все – Южная Корея).

Пары, юниоры: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Кайла Смит – Энди Денг, София Барам – Даниэль Тюменцев (все – США), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина), Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония), Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада).

Танцы на льду, юниоры: Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Надя Башинска – Питер Бомон (Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция).