Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
С 8 по 11 декабря в итальянском Турине пройдет финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
8 декабря, четверг
Юниоры, короткая программа
17:00
Пары, юниоры, короткая программа
18:05
Юниорки, короткая программа
19:20
Пары, короткая программа
21:20
Мужчины, короткая программа
22:35
9 декабря, пятница
Танцы на льду, юниоры, ритм-танец
17:00
Юниорки, произвольная программа
18:20
Пары, произвольная программа
19:35
Танцы на льду, ритм-танец
21:50
Женщины, короткая программа
23:05
10 декабря, суббота
Мужчины, произвольная программа
15:30
Пары, юниоры, произвольная программа
16:45
Юниоры, произвольная программа
18:05
Танцы на льду, юниоры, произвольный танец
20:20
Танцы на льду, произвольный танец
21:40
Женщины, произвольная программа
23:00
11 декабря, воскресенье
Показательные выступления
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Участники
Мужчины: Даниэль Грассль (Италия), Илья Малинин (США), Шома Уно, Као Миура, Сота Ямамото, Шун Сато (все – Япония).
Женщины: Маи Михара, Каори Сакамото, Ринка Ватанабе (все – Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Изабо Левито (США).
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Алекса Книрим - Брендон Фрэйзер, Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (все – США), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия).
Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (все – Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (все – США), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).
Юниоры: Николай Мемола (Италия), Лукас Бруссард, Роберт Ямпольски (оба – США), Сюнсукэ Накамура, Такеру Амин Катайсэ, Нодзому Йосиока (Япония).
Юниорки: Мао Симада, Хана Йосида, Ами Накаи (все – Япония), Чжи А Син, Ким Чхэ Ен, Квон Мин Соль (все – Южная Корея).
Пары, юниоры: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Кайла Смит – Энди Денг, София Барам – Даниэль Тюменцев (все – США), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина), Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония), Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада).
Танцы на льду, юниоры: Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Надя Башинска – Питер Бомон (Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция).
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