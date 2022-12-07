Финал Гран-при. Книрим и Фрэйзер, Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с короткими программами

8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине пары представят короткие программы.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Пары

Короткая программа

Начало – 21:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

– (Япония)

– (США)

Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара