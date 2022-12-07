Финал Гран-при. Книрим и Фрэйзер, Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с короткими программами

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8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине пары представят короткие программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Пары

Короткая программа

Начало – 21:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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