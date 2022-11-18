Гран-при Японии. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Макинтош и Мимар представят произвольные программы
19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 6.05 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
Вторая разминка
4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,25
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 64,62
3. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 62,31
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 58,95
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,36
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 54,46
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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