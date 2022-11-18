Гран-при Японии. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Макинтош и Мимар представят произвольные программы

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19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 6.05 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Первая разминка

1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) 

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) 

Вторая разминка

4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) 

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) 

6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,25

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 64,62

3. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 62,31

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 58,95

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,36

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 54,46

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара

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