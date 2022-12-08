Финал Гран-при среди юниоров. Мразкова и Мразек, Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий покажут ритм-танцы
9 декабря в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
Начало – 17:00 по московскому времени (9 декабря), прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Вторая разминка
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
5. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
6. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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