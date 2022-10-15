Мразкова и Мразек, Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий вышли в финал Гран-при среди юниоров в танцах на льду

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Определились участники финала Гран-при среди юниоров в соревнованиях танцевальных дуэтов, который пройдет с 8 по 11 декабря в Турине. 

Финал Гран-при среди юниоров

Танцы на льду

Участники

Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

Запасные

Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)

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