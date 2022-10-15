Мразкова и Мразек, Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий вышли в финал Гран-при среди юниоров в танцах на льду
Определились участники финала Гран-при среди юниоров в соревнованиях танцевальных дуэтов, который пройдет с 8 по 11 декабря в Турине.
Финал Гран-при среди юниоров
Танцы на льду
Участники
Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
Запасные
Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)
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