Мразкова и Мразек, Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий вышли в финал Гран-при среди юниоров в танцах на льду

Определились участники финала Гран-при среди юниоров в соревнованиях танцевальных дуэтов, который пройдет с 8 по 11 декабря в Турине.

Финал Гран-при среди юниоров

Танцы на льду

Участники

Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

Запасные

Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)