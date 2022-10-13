Гран-при среди юниоров. Мразкова и Мразек, Готье и Тьерен, Несет и Маркеолов, Лим и Куан выступят с произвольными танцами

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14 октября на этапе Гран-при среди юниоров в итальянской Энье дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют чешские фигуристы Катерина Мразкова и Даниэль Мразек.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Третья разминка

11. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)

12. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

13. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

14. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция)

15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Четвертая разминка

16. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

17. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

18. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)

19. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

20. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

После ритм-танца

1. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,87

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 61,27

3. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США) – 60,32

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 59,01

5. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 57,48

6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 57,22

7. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция) – 56,55

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 54,92

9. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 54,84

10. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия) – 49,92

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Энье

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