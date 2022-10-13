Гран-при среди юниоров. Мразкова и Мразек, Готье и Тьерен, Несет и Маркеолов, Лим и Куан выступят с произвольными танцами
14 октября на этапе Гран-при среди юниоров в итальянской Энье дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют чешские фигуристы Катерина Мразкова и Даниэль Мразек.
7-й этап
Энья, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Третья разминка
11. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)
12. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
13. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
14. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция)
15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Четвертая разминка
16. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
17. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
18. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)
19. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
20. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
После ритм-танца
1. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,87
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 61,27
3. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США) – 60,32
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 59,01
5. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 57,48
6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 57,22
7. Луиз Борде – Тома Жипулю (Франция) – 56,55
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 54,92
9. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 54,84
10. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия) – 49,92
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