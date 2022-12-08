Федоров, Дикиджи, Куликова, Чикмарева и Янченков, Щербакова и Гончаров примут участие в российско-китайских молодежных Играх
Определен состав сборной России по фигурному катанию для участия в третьих российско-китайских молодежных Играх.
Танцы на льду
- Анна Коломенская – Артем Фролов
- Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Пары
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
- Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Девушки
- Екатерина Анисимова
- Елизавета Куликова
- Таисия Щербинина
Турнир пройдет с 14 по 20 декабря в китайском Цзилине.
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