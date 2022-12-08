Федоров, Дикиджи, Куликова, Чикмарева и Янченков, Щербакова и Гончаров примут участие в российско-китайских молодежных Играх

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Определен состав сборной России по фигурному катанию для участия в третьих российско-китайских молодежных Играх. 

Танцы на льду

Пары

Юноши

Девушки

Турнир пройдет с 14 по 20 декабря в китайском Цзилине. 

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