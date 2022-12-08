Федоров, Дикиджи, Куликова, Чикмарева и Янченков, Щербакова и Гончаров примут участие в российско-китайских молодежных Играх

Определен состав сборной России по фигурному катанию для участия в третьих российско-китайских молодежных Играх.

Танцы на льду

Анна Коломенская –

– Егор Гончаров.

Пары

– Артем Грицаенко

– Матвей Янченков







Девушки

Екатерина Анисимова





Турнир пройдет с 14 по 20 декабря в китайском Цзилине.