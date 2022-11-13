Гран-при Великобритании. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы
13 ноября на четвертом этапе Гран-при в британском Шеффилде танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16.25 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
2. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)
3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
5. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Вторая разминка
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,30
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,37
3. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 81,09
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,00
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,00
6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 70,71
7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 70,34
8. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 67,45
9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,35
10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,32
Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер
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