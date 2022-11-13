Гран-при Великобритании. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы

13 ноября на четвертом этапе Гран-при в британском Шеффилде танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и .

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16.25 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

2. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)

3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

5. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,30

2. – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,37

3. Марджори Лажуа – (Канада) – 81,09

4. Кристина Каррейра – (США) – 75,00

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,00

6. Мария Казакова – (Грузия) – 70,71

7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 70,34

8. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 67,45

9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,35

10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,32

Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер