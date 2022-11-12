Гран-при Великобритании. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Казакова и Ревия покажут ритм-танцы

12 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию танцоры на льду представят ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.45 по московскому времени (12 ноября).

Первая разминка

1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)

4. – (Грузия)

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

6. – (США)

7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

8. – (Канада)

9. – (Великобритания)

10. – (Италия)