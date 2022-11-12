Гран-при Великобритании. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Казакова и Ревия покажут ритм-танцы

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12 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию танцоры на льду представят ритм-танцы. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.45 по московскому времени (12 ноября). 

Первая разминка

1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) 

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)

4. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия)

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

6. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США)

7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

8. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада)

9. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

10. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

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