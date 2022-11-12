Гран-при Великобритании. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лажуа и Лага, Казакова и Ревия покажут ритм-танцы
12 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию танцоры на льду представят ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.45 по московскому времени (12 ноября).
Первая разминка
1. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада)
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Вторая разминка
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
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