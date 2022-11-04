Гран-при Франции. Гиньяр и Фабри, Лопарева и Бриссо, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы
5 ноября на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Анже дуэты покажут произвольные танцы.
После ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
3-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)
2. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
5. Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия)
Вторая разминка
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,52
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 82,38
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 73,17
4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,76
5. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 69,46
6. Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия) – 68,84
7. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 64,18
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,85
9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,64
10. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 60,78
Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава
Комментарии