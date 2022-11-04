Гран-при Франции. Гиньяр и Фабри, Лопарева и Бриссо, Казакова и Ревия покажут произвольные танцы

5 ноября на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Анже дуэты покажут произвольные танцы.

После ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада)

2. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

4. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

5. Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия)

Вторая разминка

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,52

2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 82,38

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 73,17

4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,76

5. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 69,46

6. Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия) – 68,84

7. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 64,18

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,85

9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,64

10. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 60,78

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава