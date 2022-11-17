Юрист Анцелиович: «Если Валиева докажет, что принцип справедливости требует, чтобы результаты не аннулировались, то Россия сохранит золото ОИ»

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Россия может сохранить золото командного олимпийского турнира в случае дисквалификации Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранить фигуристку на четыре года и аннулировать ее результаты на зимних Играх в Пекине.

«Автоматическое аннулирование медалей происходит на тех соревнованиях, где была взята положительная проба. Да, по идее все результаты с момента этой пробы должны быть аннулированы за исключением принципа справедливости (в Кодексе есть оговорка «если принцип справедливости не требует иного»).

Если Валиева докажет, что в ее деле принцип справедливости требует, чтобы результаты не аннулировались, то Россия сохранит медаль. Будут учитываться все факторы: и то, что все остальные пробы Камилы были чисты, и концентрация запрещенного вещества – насколько она могла повлиять на результат на Олимпиаде.

Будет учтен и тот факт, что стокгольмская лаборатория опубликовала результаты допинг-пробы Валиевой спустя 1,5 месяца после сдачи пробы. Это затянутый срок. Результаты должны сообщать через 10 дней после получения пробы в лаборатории.

Стокгольмская лаборатория и РУСАДА объясняли, что наложилось множество причин: очередная волна коронавируса в Европе, проблемы с транспортировкой в рождественский период, занятость лабораторий перед Олимпиадой, потому что многие страны усиленно тестировали своих спортсменов перед Играми.

Тем не менее это тоже можно трактовать как нарушение принципа справедливости – тем более его формулировка размыта.

Думаю, что это будет озвучено стороной защиты: аннулирование результатов по отношению к остальным членам команды России будет несправедливо – если бы руководство федерации и ОКР вовремя узнали о положительной пробе, то заменили бы Камилу на другую спортсменку, благо конкуренция в женском одиночном катании у нас такая, что найти равноценную замену было бы достаточно легко», – сказала Анцелиович.

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