Журова о переизбрании Баньки на пост главы WADA: «После того, как они дали 4 года Валиевой, я вообще не понимаю, что они делают»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала переизбрание президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки на новый срок.

«Слушайте, в той ситуации, в которой мы находимся, не играет роли, кто президент WADA. Играет роль, кто президент Олимпийского комитета. в душе всегда к нам хорошо относился, правда, к нему не очень прислушиваются.

А что касается WADA – после того, как они дали четыре года Валиевой, я вообще не понимаю, что они делают. Такое ощущение, что им вообще без разницы – просто выполняют задание сверху», – сказала Журова.

Ранее WADA передало допинговое дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

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