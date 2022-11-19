Гран-при Японии. Сакамото, Ким Йе Лим, Уно, Чок и Бейтс выступят с показательными номерами
20 ноября на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию пройдут показательные выступления.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Показательные выступления
Начало – 7:20 по московскому времени
Первая часть
2. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
3. Нина Петрыкина (Эстония)
4. Ирма Кальдара - Риккардо Мальо (Италия)
5. Казуки Томоно (Япония)
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
7. Ника Эгадзе (Грузия)
8. Ринка Ватанабе (Япония)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
11. Рион Сумийоши (Япония)
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
13. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Вторая часть
15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
16. Одри Шин (США)
17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
18. Каори Сакамото (Япония)
19. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
20. Сота Ямамото (Япония)
21. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
22. Ким Йе Лим (Южная Корея)
24. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
26. Шома Уно (Япония)
28. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
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