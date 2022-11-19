Гран-при Японии. Сакамото, Ким Йе Лим, Уно, Чок и Бейтс выступят с показательными номерами

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20 ноября на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию пройдут показательные выступления.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Показательные выступления

Начало – 7:20 по московскому времени

Первая часть

2. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

3. Нина Петрыкина (Эстония)

4. Ирма Кальдара - Риккардо Мальо (Италия)

5. Казуки Томоно (Япония)

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

7. Ника Эгадзе (Грузия)

8. Ринка Ватанабе (Япония)

9. Маттео Риццо (Италия)

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

11. Рион Сумийоши (Япония)

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

13. Кана МурамотоДайсуке Такахаси (Япония)

Вторая часть

15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

16. Одри Шин (США)

17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

18. Каори Сакамото (Япония)

19. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

20. Сота Ямамото (Япония)

21. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

22. Ким Йе Лим (Южная Корея)

24. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

26. Шома Уно (Япония)

28. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

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