CAS изменил релиз об иске к РУСАДА и Валиевой, указав на однократный перенос слушания
Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил пресс-релиз о регистрации иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и фигуристке Камиле Валиевой.
Теперь в тексте указано, что слушание по делу Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА переносили один раз. В первом варианте релиза говорилось о неоднократных переносах слушания.
В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря 2021-го (дата сдачи положительной пробы), а также лишить золотой медали в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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