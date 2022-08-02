Павел Слюсаренко: «Мы на связи со штабом Тутберидзе. Если нужна будет моя помощь, я всегда готов»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о возможном сотрудничестве с Этери Тутберидзе, а также о восстановлении фигуристки Аполлинарии Панфиловой после перелома стопы.

«Аполлинария до сих пор находится в Израиле на восстановлении. Она чувствует себя уже намного лучше, но врачи говорят, что какое-то время нужно будет находиться в состоянии покоя.

Мы на связи со штабом Тутберидзе. Если нужна будет моя помощь, я всегда готов», – заявил Слюсаренко.

Панфилова – чемпионка мира среди юниоров в парном катании. Она выступает вместе с Дмитрием Рыловым.

В прошлом сезоне Тутберидзе приглашала Слюсаренко в свой штаб для совместной работы.

«Был перелом таранной кости, болело долгое время. Кататься пока не могу». Аполлинария Панфилова проходит реабилитацию в Израиле