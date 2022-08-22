Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов пропустят контрольные прокаты в Москве

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, пропустят контрольные прокаты 24-25 сентября в Москве.

Об этом сообщил тренер дуэта Павел Слюсаренко.

«Аполлинария вернулась из Израиля (где восстанавливалась после перелома стопы – Sports.ru), и неделю назад мы приступили к ледовым тренировкам.

Пара постепенно вкатывается, пока они исполняют легкие элементы, поддержки, сложные элементы пока не делаем. О контрольных прокатах речи не идет.

Мы следим за ее ощущениями, ее здоровьем, и в зависимости от этого будем строить планы на сезон», – рассказал Слюсаренко.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира в парном катании среди юниоров 2020 года.