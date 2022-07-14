Слюсаренко о травме Панфиловой: «Неудачно запрыгнула на степ, случился перелом. Войдем в сезон, как нога позволит тренироваться в полную силу»

Тренер российских фигуристов-парников и Дмитрия Рылова Павел Слюсаренко рассказал, при каких обстоятельствах партнерша получила травму.

Ранее Панфилова сообщила, что проходит реабилитацию в Израиле после перелома стопы.

«Обидная травма, была получена в мае в зале, получилось так, что неудачно запрыгнула на степ, случился перелом. Перелом прошел, вроде все в порядке, но после этого нога стала болеть.

Сейчас она в Израиле, говорит, что легче стало, восстановительные процедуры идут. Как ее нога позволит тренироваться в полную силу, так и войдем в сезон», – сказал Слюсаренко.

«Был перелом таранной кости, болело долгое время. Кататься пока не могу». Аполлинария Панфилова проходит реабилитацию в Израиле