Анна Щербакова посетит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Бразилии и Южной Кореи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Щербакова выступала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре.

«Мне удалось проникнуться атмосферой чемпионата мира. Мы выступаем в фан-зоне, она прекрасно оборудована, так что ощущаем ее [атмосферу], особенно во время трансляций матчей.

Сегодня вечером я еще должна пойти на матч, так что впечатлений получу сполна», – сказала фигуристка.

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи начнется в 22:00 по московскому времени.