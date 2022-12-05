Анна Щербакова посетит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Бразилии и Южной Кореи

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. 

Щербакова выступала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре. 

«Мне удалось проникнуться атмосферой чемпионата мира. Мы выступаем в фан-зоне, она прекрасно оборудована, так что ощущаем ее [атмосферу], особенно во время трансляций матчей.

Сегодня вечером я еще должна пойти на матч, так что впечатлений получу сполна», – сказала фигуристка. 

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи начнется в 22:00 по московскому времени. 

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