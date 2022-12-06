Британский юрист Артур Грэм может стать адвокатом РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой

Британский юрист Артур Грэм может стать адвокатом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела российской фигуристки .

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Грэм может стать адвокатом РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS», — рассказал источник.

Грэм входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. Ранее он представлял интересы в при рассмотрении ряда других дел. Является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО.

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