CAS о правках в релизе о деле Валиевой: «Мы обнаружили, что факты, связанные с переносом слушаний в РУСАДА, еще не были четко установлены»

Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, почему изменил формулировку в пресс-релизе по делу российской фигуристки .

Изначально в документе было написано, что несколько раз переносило слушания по делу спортсменки. Теперь в релизе говорится только об одном переносе.

«CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, еще не были четко установлены.

Поэтому, поскольку этот раздел пресс-релиза CAS был ограничен изложением основных фактов по делу до подачи апелляции в CAS, было решено пока использовать другую формулировку.

Было ли проведено одно слушание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА или несколько, а также была ли одна отсрочка или больше, будет решать комиссия CAS», – сообщили в .