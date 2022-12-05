Владимир Морозов: «Четверной подкрут исполнили прилично, готовили элемент специально для прыжкового турнира. Очень хотелось его сделать для зрителей»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, что они специально готовили подкрут в четыре оборота для чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Тарасова и Морозов в составе группы Этери Тутберидзе заняли второе место в командном турнире.

«Четверной подкрут исполнили прилично, готовили этот элемент специально для прыжкового турнира, очень хотелось его сделать для зрителей.

Мы с Женей прекрасно владеем подкрутом, за столько лет совместного катания очень хорошо чувствуем друг друга. 

Впечатления от прыжкового турнира положительные. Он прошел очень динамично, если сравнивать с прошлым прыжковым фестивалем», – сказал Морозов.

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