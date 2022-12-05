Владимир Морозов: «Четверной подкрут исполнили прилично, готовили элемент специально для прыжкового турнира. Очень хотелось его сделать для зрителей»
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, что они специально готовили подкрут в четыре оборота для чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Тарасова и Морозов в составе группы Этери Тутберидзе заняли второе место в командном турнире.
«Четверной подкрут исполнили прилично, готовили этот элемент специально для прыжкового турнира, очень хотелось его сделать для зрителей.
Мы с Женей прекрасно владеем подкрутом, за столько лет совместного катания очень хорошо чувствуем друг друга.
Впечатления от прыжкового турнира положительные. Он прошел очень динамично, если сравнивать с прошлым прыжковым фестивалем», – сказал Морозов.
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