Тарасова и Морозов исполнили четверную подкрутку, Бойкова и Козловский – четверные подкрутку и выброс с падением на чемпионате России по прыжкам

Пары Евгения Тарасова – и – сделали четверные подкрутки на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Тарасова и Морозов получили за элемент 8,36 балла, Бойкова и Козловский – 7,20.

Бойкова и Козловский также зашли на четверной выброс (сальхов), но партнерша упала.

Тарасова и Морозов выступают за команду Этери Тутберидзе, Бойкова и Козловский – за команду Алексея Мишина.