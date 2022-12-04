Тарасова и Морозов исполнили четверную подкрутку, Бойкова и Козловский – четверные подкрутку и выброс с падением на чемпионате России по прыжкам
Пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский сделали четверные подкрутки на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Тарасова и Морозов получили за элемент 8,36 балла, Бойкова и Козловский – 7,20.
Бойкова и Козловский также зашли на четверной выброс (сальхов), но партнерша упала.
Тарасова и Морозов выступают за команду Этери Тутберидзе, Бойкова и Козловский – за команду Алексея Мишина.
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