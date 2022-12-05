«Восемь четверных тулупов за один соревновательный день. Новый опыт!» Валиева о чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

Валиева выиграла личный турнир и заняла второе место в командном, где выступала в составе команды .

«Рабочие выходные в Санкт-Петербурге прошли продуктивно. Было немного волнительно принять участие в новом формате соревнований и стать первой чемпионкой России по прыжкам.

За один соревновательный день пришлось исполнить восемь четверных тулупов только в соревнованиях. Новый опыт!

Спасибо моим тренерам Э. Г. Тутберидзе, Д. М. Глейхенгаузу, С. В. Дудакову, всей нашей команде, болельщикам, родным и друзьям. Я ценю ваше внимание, поддержку и веру в меня.

До встречи на чемпионате России!» – написала Валиева.