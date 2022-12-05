Расписание турнира Golden Spin в Загребе: там выступят Риццо, Пулкинен, Теннелл, Торнгрен, Казакова и Ревия

С 8 по 10 декабря в Хорватии пройдет турнир Golden Spin of Zagreb. Sports.ru представляет расписание соревнований.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

8 декабря, четверг

Женщины, короткая программа

12:30

Пары, короткая программа

После женской короткой программы

Мужчины, короткая программа

После короткой программы пар

9 декабря, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

12:30

Пары, произвольная программа

После ритм-танцев

Женщины, произвольная программа

После произвольной программы пар

10 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

После мужской произвольной программы

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Точное расписание будет опубликовано позднее.

Фавориты

Мужчины: Маттео Риццо (Италия), Камден Пулкинен, Томоки Хиваташи (оба – США), Михаил Селевко, Александр Селевко (оба – Эстония).

Женщины: Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (обе – США), Маделин Скизас (Канада), Николь Шотт (Германия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Лара Наки Гутманн (Италия).

Пары: Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия).

Танцы на льду: Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Ева Пэйт – Логан Бай, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (все – США).