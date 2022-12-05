Расписание турнира Golden Spin в Загребе: там выступят Риццо, Пулкинен, Теннелл, Торнгрен, Казакова и Ревия
С 8 по 10 декабря в Хорватии пройдет турнир Golden Spin of Zagreb. Sports.ru представляет расписание соревнований.
ISU Challenger
Загреб, Хорватия
8 декабря, четверг
Женщины, короткая программа
12:30
Пары, короткая программа
После женской короткой программы
Мужчины, короткая программа
После короткой программы пар
9 декабря, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
12:30
Пары, произвольная программа
После ритм-танцев
Женщины, произвольная программа
После произвольной программы пар
10 декабря, суббота
Мужчины, произвольная программа
12:00
Танцы на льду, произвольный танец
После мужской произвольной программы
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Точное расписание будет опубликовано позднее.
Фавориты
Мужчины: Маттео Риццо (Италия), Камден Пулкинен, Томоки Хиваташи (оба – США), Михаил Селевко, Александр Селевко (оба – Эстония).
Женщины: Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (обе – США), Маделин Скизас (Канада), Николь Шотт (Германия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Лара Наки Гутманн (Италия).
Пары: Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия).
Танцы на льду: Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Ева Пэйт – Логан Бай, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (все – США).
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