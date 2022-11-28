Татьяна Тарасова: «Обидно ли мне, что Дэвис и Смолкин, скорее всего, не выступят в финале Гран-при России? Они хорошая пара, но не выдающаяся»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила организацию Гран-при России по фигурному катанию.
«Прекрасный турнир – видно, что все отлично организовано. Хорошие соревнования, хорошая борьба и у девочек, и у мальчиков.
Отмечу Мишину и Галлямова, которые катались выдающимся образом. Классный, по‑настоящему русский турнир.
Фаворитов в финале выделять не стану, не стоит говорить в таких категориях. Это соревнования лучших фигуристов и фигуристок нашей страны.
Обидно ли мне, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, скорее всего, не примут участия в финале? Почему мне должно быть обидно? Да, они хорошая пара, но не выдающаяся», – сказала Тарасова.
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