Татьяна Тарасова: «Обидно ли мне, что Дэвис и Смолкин, скорее всего, не выступят в финале Гран-при России? Они хорошая пара, но не выдающаяся»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила организацию Гран-при России по фигурному катанию.

«Прекрасный турнир – видно, что все отлично организовано. Хорошие соревнования, хорошая борьба и у девочек, и у мальчиков.

Отмечу Мишину и Галлямова, которые катались выдающимся образом. Классный, по‑настоящему русский турнир.

Фаворитов в финале выделять не стану, не стоит говорить в таких категориях. Это соревнования лучших фигуристов и фигуристок нашей страны.

Обидно ли мне, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, скорее всего, не примут участия в финале? Почему мне должно быть обидно? Да, они хорошая пара, но не выдающаяся», – сказала Тарасова.