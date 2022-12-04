Федоров о чемпионате России по прыжкам: «Идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все. Сегодня прыгнул его шесть из шести»

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Григорий Федоров, Петр Гуменник и Глеб Лутфуллин в эфире Первого канала поделились впечатлениями от чемпионата России по прыжкам. 

В финале личного турнира золото выиграл Федоров, Гуменник стал вторым, Лутфуллин – третьим. 

Федоров: Мне очень понравилось. Прям идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все. Сегодня прыгнул его шесть из шести. Вчера четыре из четырех.

Гуменник: Я разминал сальхов, под конец решил, что пора уже что-то по-сложнее сделать, но флип не удался.

Лутфуллин: Последний прыжок – это была глупость моя, и, конечно, слишком хотелось победить. Но получилось так, как получилось.

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