Фигуристы Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Софья Самоделкина выступят в командном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Первый канал. По итогам жеребьевки, которая начнется сегодня в 17.00 по московскому времени, станет известно, за какие команды выступят спортсмены.

Самоделкина ранее также была заявлена на личный турнир, но ее имя отсутствует в обновленном списке.

Чемпионат России по прыжкам. Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в командном турнире