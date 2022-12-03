Самоделкина, Алиев, Мозалев, Самарин, Игнатов и Гуменник выступят в командном турнире прыжкового чемпионата России

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Фигуристы Дмитрий Алиев, Петр ГуменникМакар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Софья Самоделкина выступят в командном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Первый канал. По итогам жеребьевки, которая начнется сегодня в 17.00 по московскому времени, станет известно, за какие команды выступят спортсмены.

Самоделкина ранее также была заявлена на личный турнир, но ее имя отсутствует в обновленном списке.

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