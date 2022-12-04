Гуменник о каскаде четверной сальхов – тройной тулуп – тройной риттбергер: «Этот каскад – мой козырь. Он всегда был у меня в крови»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в четвертом раунде чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Гуменник дважды исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп – тройной риттбергер. Он выступает за команду Евгения Плющенко.

«Были ли сомнения? Нет, конечно. Этот каскад – мой козырь. Он всегда был у меня в крови. По текущим правилам нет смысла делать такой каскад в программе. Поддержка меня мотивировала. Хорошо быть в сильнейшей команде», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.