Тутберидзе после поражения от команды Плющенко на ЧР по прыжкам: «Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Команда Тутберидзе стала второй, уступив команде Евгения Плющенко. Команда Алексея Мишина заняла третье место.
– Вы жаждете реванша?
– Обязательно.
– На Кубке Первого канала сделаем?
– И там тоже, – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
– Вызов на реванш принимаете?
– Принимаем. Вызывайте, зовите, – добавил Плющенко.
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