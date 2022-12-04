Тутберидзе после поражения от команды Плющенко на ЧР по прыжкам: «Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировала результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Команда Тутберидзе стала второй, уступив команде . Команда Алексея Мишина заняла третье место.

– Вы жаждете реванша?

– Обязательно.

– На Кубке Первого канала сделаем?

– И там тоже, – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

– Вызов на реванш принимаете?

– Принимаем. Вызывайте, зовите, – добавил Плющенко.