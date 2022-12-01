Составы команд Тутберидзе, Плющенко и Мишина на чемпионат России по прыжкам

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Стали известны составы команд на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. 

Команда Евгения Плющенко

Команда Алексея Мишина

Команда Этери Тутберидзе

Полный список участников турнира станет известен 3 декабря после жеребьевки: к командам присоединятся приглашенные фигуристы.

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