Составы команд Тутберидзе, Плющенко и Мишина на чемпионат России по прыжкам
Стали известны составы команд на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.
Команда Евгения Плющенко
- Софья Муравьева
- Вероника Жилина
- Софья Титова
- Никита Сарновский
Команда Алексея Мишина
Команда Этери Тутберидзе
Полный список участников турнира станет известен 3 декабря после жеребьевки: к командам присоединятся приглашенные фигуристы.
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Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина
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