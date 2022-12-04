Евгений Плющенко: «Хочу поблагодарить мою команду – тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу. Все оценки на табло»

прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

В команде Плющенко были Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, , Никита Сарновский, , – .

«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков – мы вас слышали. Хочется вас слышать гораздо энергичнее в нашу сторону.

Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду – тренеров, спортсменов.

Вы сделали блестящую работу. Все оценки на табло», – сказал Плющенко в эфире Первого канала.

⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Команда Плющенко победила в командном турнире, команда Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я