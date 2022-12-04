Евгений Плющенко: «Хочу поблагодарить мою команду – тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу. Все оценки на табло»
Евгений Плющенко прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
В команде Плющенко были Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков – мы вас слышали. Хочется вас слышать гораздо энергичнее в нашу сторону.
Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду – тренеров, спортсменов.
Вы сделали блестящую работу. Все оценки на табло», – сказал Плющенко в эфире Первого канала.
⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Команда Плющенко победила в командном турнире, команда Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я
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