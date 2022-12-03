Алиев и Мозалев – в команде Тутберидзе на прыжковом турнире, Самарин, Самоделкина, Бойкова и Козловский – у Мишина, Игнатов, Гуменник, Мишина и Галлямов – у Плющенко

Стали известны итоги жеребьевки перед началом командного чемпионата России по прыжкам, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Петр Гумменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят за команду Евгения Плющенко.

Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут заявлены за команду Алексея Мишина.

В составе группы Этери Тутберидзе выступят Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю