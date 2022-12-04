Александр Самарин: «Хочется сказать большое спасибо Мишину за доверие. Мы сейчас одна команда и рвемся только вперед»

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Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в третьем раунде чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Самарин исполнил два четверных лутца. Он выступает за команду Алексея Мишина.

«Ощущения отличные. Хочется сказать спасибо большое Алексею Николаевичу за доверие. Мы сейчас одна команда и рвемся только вперед, наверх. Поддерживайте нас и болейте. Мишин сказал мне, что я молодец», – сказал Самарин в эфире Первого канала.

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