Александр Самарин: «Хочется сказать большое спасибо Мишину за доверие. Мы сейчас одна команда и рвемся только вперед»

Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в третьем раунде чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Самарин исполнил два четверных лутца. Он выступает за команду .

«Ощущения отличные. Хочется сказать спасибо большое Алексею Николаевичу за доверие. Мы сейчас одна команда и рвемся только вперед, наверх. Поддерживайте нас и болейте. Мишин сказал мне, что я молодец», – сказал Самарин в эфире Первого канала.