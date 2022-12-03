«Вместо шоу топ-уровня имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом». Вайцеховская о чемпионате России по прыжкам

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о чемпионате России по прыжкам, который проходит 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Сегодня на турнире прошли отборочный раунд и жеребьевка.

«Главный минус начавшегося в Питере турнира по прыжкам (нет, сама я не там, просто читаю комментарии коллег) – в отсутствии понимания, что шоу – это не спортивное соревнование, хотя при желании одно прекрасно коннектится с другим. Просто надо понимать, что организовать шоу – это серьезная профессия.

В ситуации, когда шоу спасает вид спорта, должна существовать просто отдельная команда менеджеров, которая знает, Как Это Должно Быть Сделано.

Почему такой команды до сих пор нет, для меня не то, чтобы загадка, но повод для некоторого расстройства, скажем так.

В итоге вместо шоу топ-уровня с исполнителями, которые заслуживают первоклассной подачи, мы имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом», – написала Вайцеховская.

«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду