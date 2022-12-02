Самоделкина, Самарин, Федоров и Карартынян выступят от группы Соколовской на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России мужское катание женское катание Александр Самарин Светлана Соколовская Софья Самоделкина Григорий Федоров Эдуард Карартынян прыжковый турнир Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская показала, кто из спортсменов ее группы выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

В турнире примут участие Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров и Эдуард Карартынян. 

«Удачи нашим ребятам! Прыжковый турнир. Санкт-Петербург», – говорится в сообщении в телеграм-канале команды Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. 

Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю

Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные