Самоделкина, Самарин, Федоров и Карартынян выступят от группы Соколовской на чемпионате России по прыжкам
Тренер Светлана Соколовская показала, кто из спортсменов ее группы выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
В турнире примут участие Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Федоров и Эдуард Карартынян.
«Удачи нашим ребятам! Прыжковый турнир. Санкт-Петербург», – говорится в сообщении в телеграм-канале команды Соколовской.
Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.
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