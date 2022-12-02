Самоделкина, Самарин, Федоров и Карартынян выступят от группы Соколовской на чемпионате России по прыжкам

Тренер Светлана Соколовская показала, кто из спортсменов ее группы выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

В турнире примут участие , , и Эдуард Карартынян.

«Удачи нашим ребятам! Прыжковый турнир. Санкт-Петербург», – говорится в сообщении в телеграм-канале команды Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю

Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина