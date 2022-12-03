Кубок Санта-Клауса. Льютон-Брейн и Риса Гомес одержали победы, Хагара и Сенюк – 2-е, Власенко и Шкулета-Громова – 3-и
Норвежка Миа Кэролайн Риса Гомес и представитель Монако Давид Льютон-Брейн одержали победы на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию в Будапеште.
Будапешт, Венгрия
Женщины
Итоговое положение
1. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 163,04
2. Мария Сенюк (Израиль) – 158,55
3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 154,68
4. Юлия Ланг (Венгрия) – 143,52
5. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 137,42
6. Даша Грм (Словения) – 135,97
Произвольная программа
1. Мария Сенюк (Израиль) – 110,16
2. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 104,18
3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 101,25
4. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 93,90
5. Юлия Ланг (Венгрия) – 89,15
6. Даша Грм (Словения) – 88,17
Мужчины
Итоговое положение
1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 208,14
2. Адам Хагара (Словакия) – 200,28
3. Александр Власенко (Венгрия) – 193,65
4. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 191,17
5. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 184,81
6. Никита Старостин (Германия) – 183,46
Произвольная программа
1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 136,13
2. Адам Хагара (Словакия) – 132,47
3. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 127,71
4. Александр Власенко (Венгрия) – 125,45
5. Никита Старостин (Германия) – 124,27
6. Корентин Спинар (Франция) – 120,22
Полные результаты – здесь.
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