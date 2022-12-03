Кубок Санта-Клауса. Льютон-Брейн и Риса Гомес одержали победы, Хагара и Сенюк – 2-е, Власенко и Шкулета-Громова – 3-и

Норвежка Миа Кэролайн Риса Гомес и представитель Монако Давид Льютон-Брейн одержали победы на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию в Будапеште.

Кубок Санта-Клауса

Будапешт, Венгрия

Женщины

Итоговое положение

1. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 163,04

2. Мария Сенюк (Израиль) – 158,55

3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 154,68

4. Юлия Ланг (Венгрия) – 143,52

5. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 137,42

6. Даша Грм (Словения) – 135,97

Произвольная программа

1. Мария Сенюк (Израиль) – 110,16

2. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 104,18

3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 101,25

4. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 93,90

5. Юлия Ланг (Венгрия) – 89,15

6. Даша Грм (Словения) – 88,17

Мужчины

Итоговое положение

1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 208,14

2. Адам Хагара (Словакия) – 200,28

3. Александр Власенко (Венгрия) – 193,65

4. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 191,17

5. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 184,81

6. Никита Старостин (Германия) – 183,46

Произвольная программа

1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 136,13

2. Адам Хагара (Словакия) – 132,47

3. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 127,71

4. Александр Власенко (Венгрия) – 125,45

5. Никита Старостин (Германия) – 124,27

6. Корентин Спинар (Франция) – 120,22

Полные результаты – здесь.