Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили

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С 25 по 27 ноября в финском Эспоо пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

25 ноября, пятница

Пары, короткая программа

14:00

Женщины, короткая программа

15:54

Мужчины, короткая программа

18:47

Танцы на льду, ритм-танец

20:40

26 ноября, суббота

Пары, произвольная программа

13:45

Женщины, произвольная программа

15:21

Мужчины, произвольная программа

19:15

Танцы на льду, произвольный танец

21:25

27 ноября, воскресенье

Показательные выступления

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.

Участники

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Цедер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Йенни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабе (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Александр Селевко (Эстония), Вальтер Виртанен (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Хонда (Япония), Шун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Пары: Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия), Дарья Данилова – Микель Циба (Нидерланды), Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США).

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