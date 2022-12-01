Кубок Санта-Клауса. Риса Гомес и Льютон-Брейн выиграли короткие программы, Ланг – 2-я, Шкулета-Громова и Власенко – 3-и

Сегодня в венгерском Будапеште на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию прошли женская и мужская короткие программы.

Кубок Санта-Клауса

Будапешт, Венгрия

Короткая программа

Женщины

1. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 58,86

2. Юлия Ланг (Венгрия) – 54,37

3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 53,43

4. Шалине Рюггер (Швейцария) – 52,16

5. Петра Пальмио (Финляндия) – 49,52

6. Мария Сенюк (Израиль) – 48,39

7. Даша Грм (Словения) – 47,80

8. Елена Агостинелли (Италия) – 46,09

Алексия Паганини (Швейцария), Анна Пеццетта и Алессия Торнаги (обе – Италия) снялись.

Мужчины

1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 72,01

2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 70,88

3. Александр Власенко (Венгрия) – 68,20

4. Адам Хагара (Словакия) – 67,81

5. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 63,46

6. Корентин Спинар (Франция) – 62,80

7. Мозес Береи (Венгрия) – 61,68

8. Никита Старостин (Германия) – 59,19

Полные результаты – здесь.