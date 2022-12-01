Кубок Санта-Клауса. Риса Гомес и Льютон-Брейн выиграли короткие программы, Ланг – 2-я, Шкулета-Громова и Власенко – 3-и
Сегодня в венгерском Будапеште на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию прошли женская и мужская короткие программы.
Будапешт, Венгрия
Короткая программа
Женщины
1. Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) – 58,86
2. Юлия Ланг (Венгрия) – 54,37
3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 53,43
4. Шалине Рюггер (Швейцария) – 52,16
5. Петра Пальмио (Финляндия) – 49,52
6. Мария Сенюк (Израиль) – 48,39
7. Даша Грм (Словения) – 47,80
8. Елена Агостинелли (Италия) – 46,09
Алексия Паганини (Швейцария), Анна Пеццетта и Алессия Торнаги (обе – Италия) снялись.
Мужчины
1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 72,01
2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 70,88
3. Александр Власенко (Венгрия) – 68,20
4. Адам Хагара (Словакия) – 67,81
5. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 63,46
6. Корентин Спинар (Франция) – 62,80
7. Мозес Береи (Венгрия) – 61,68
8. Никита Старостин (Германия) – 59,19
Полные результаты – здесь.
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