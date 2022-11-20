Светлана Соколовская: «Пусть будет такая победа – в следующий раз Самоделкиной будет стыдно с таким набором выигрывать»

Фигуристка Софья Самоделкина и тренер Светлана Соколовская оценили итоги этапа Гран-при России в Самаре.

По окончании соревнований они дали интервью Максиму Транькову. Перед этим комментатор Первого канала Александр Гришин сказал: «Максим был готов побеседовать и после короткой программы, но здесь были официальные мероприятия. Поэтому сейчас интервью сразу за два дня».

– Дорогие друзья, победительница соревнований среди женщин Софья Самоделкина и ее замечательный, заслуженный тренер России Светлана Соколовская. Что за слезы в твоих глазах?

Самоделкина: Это аллергия просто.

– На неудачно приземленные прыжки?

Самоделкина: Да.

– Светлана, вы довольны ученицами?

Соколовская: Давайте не о медалях. Я очень рада за Сашу, что она вернулась, работает, продолжает кататься и радовать публику. Я верю, она вернется. Не торопите, пожалуйста, все у нее будет. Ну а Сонька молодец. Место хорошее.

Плохо покаталась, правда, а место неплохое. Я шучу, конечно. Я довольна Сонькой. Пусть будет такая победа – в следующий раз ей будет стыдно с таким набором выигрывать.

– Я увидел черную ленточку на твоем костюме. Расскажи.

Самоделкина: Вся команда Светланы Владимировны решила сделать такое в память об Александре Георгиевиче Горшкове. Нам его очень не хватает на соревнованиях, будем его всегда помнить, – ответили они в эфире Первого канала.

В произвольной программе Самоделкина прыгнула четверной сальхов со степ-аутом, исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройные лутц и сальхов через ойлер, в конце программы она сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп. Также она не стала исполнять заявленный тройной аксель.