Валиева, Акатьева, Федотов, Двоеглазова, Тарасова и Морозов выступят на чемпионате России по прыжкам за команду Тутберидзе

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Команда Этери Тутберидзе объявила состав участников чемпионата России по прыжкам. 

От группы Тутберидзе выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Соревнования пройдут 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. 

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