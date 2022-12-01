Валиева, Акатьева, Федотов, Двоеглазова, Тарасова и Морозов выступят на чемпионате России по прыжкам за команду Тутберидзе
Команда Этери Тутберидзе объявила состав участников чемпионата России по прыжкам.
От группы Тутберидзе выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Соревнования пройдут 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.
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