Юрий Ларионов: «Тарасова и Морозов – это классика, настоящее российское фигурное катание. Ты на них смотришь, и как будто на балет или концерт пришел»

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Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Юрий Ларионов считает Евгению Тарасову и Владимира Морозова лучшей парой.

– Следите за современными топовыми фигуристами? Кто нравится в каждом виде?

– Временами смотрю отдельные выступления. Из пар лучшие – Женя Тарасова и Владимир Морозов. Они матерые, статные, уже прошли большую школу, излучают уверенность. У других пар где-то что-то не доработано, а в Жене и Володе видна порода.

Из танцоров мне всегда нравился Никита Кацалапов. Посмотрим, может, он еще вернется. Мы с Никитой почти родные люди: он крестный моего сына.

Остальные танцоры все хорошие, но время покажет, кто станет лидером. Выделю, пожалуй, Аннабель Морозов и Девида Нарижного. У обоих опыт (хоть и с разными партнерами), поэтому они более представительные на фоне других дуэтов.

Камила (Валиева) – богиня фигурного катания, а в мужском виде мне импонирует Дмитрий Алиев. Но у мальчиков наших больше идет борьба нервов: все владеют элементами, и каждый раз побеждает тот, кто в решающий момент выходит с холодной головой. Сложно совместить супертехнику и психологию. На это способен лишь Нэтан Чен, но таким талантливым надо родиться.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов когда-то росли на ваших глазах. А сегодня они – в числе немногих старших фигуристов, кто остался в спорте после традиционной постолимпийской пересменки.

– Ой, помню Женю и Володю еще юниорами. Вы просто посмотрите на их катание! Оно же прекрасно! Все элементы на высшем уровне, эмоции сильнейшие. Это классика, настоящее российское фигурное катание. Ты на них смотришь, и как будто на балет или концерт пришел. Все подается свысока.

Это называется «класс катания», и Женя с Володей благодаря своему опыту и терпению дошли до высшего уровня. Да и они не такие уж возрастные фигуристы, поэтому почему бы не продолжать? Желаю ребятам максимально длинный и счастливый путь в спорте, раз они получают удовольствие от своих выступлений! – сказал Ларионов.

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