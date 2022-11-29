Бывшая российская фигуристка прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка не выступит на чемпионате России в Красноярске.

– Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?

– Учитывая то, что она объявляла о том, что в этом сезоне она участвовать в соревнованиях не будет и ей нужна пауза, это вполне нормально. Человек не говорил о том, что он этот сезон будет соревноваться.

– Должна ли как-то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России?

– Если она заявляла о том, что она не будет в этом сезоне соревноваться, какие еще нужны объяснения?

– Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?

– Конечно, означает. В принципе, она об этом говорила, что может завершить карьеру.

– Может, есть шансы, что Анна сможет продолжить выступать?

– Все будет зависеть от того, что будет происходить на мировой арене, и останутся ли у нее силы и мотивация продолжать заниматься, – сказала Гербольдт.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир