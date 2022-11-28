Лайшев о том, что Щербакова пропустит ЧР: «У нас мало других фигуристок, на которых можно посмотреть? Хотя Анну я люблю больше всех»

Президент «Самбо-70» прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка пропустит чемпионат России по фигурному катанию.

«Это ожидаемо. Сегодня она не в лучшей форме, а звание у нее такое, что она должна показывать невероятный уровень мастерства, который от нее ждут специалисты и любители фигурного катания.

Утешает только то, что у нас в запасе такой мощный арсенал из чемпионок. Поэтому мы можем быть совершенно спокойны за Щербакову и ее отсутствие.

Не смущает ли такой длительный перерыв Щербаковой? У нас мало других фигуристок, на которых можно посмотреть?

Хотя, я честно признаюсь, что люблю Щербакову больше всех. И по поведению, и по характеру, и по профессионализму она мне всегда больше всех нравилась.

Считаю, мы можем дать возможность перевести дух одной из лучших наших фигуристок. Я уверен, что Щербакова вернется на официальные соревнования, когда отдохнет.

Она сверхмотивированный и дисциплинированный человек, который привык все делать на высочайшем уровне», – сказал Лайшев.

Чемпионат России пройдет в Красноярске 20-25 декабря.

Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России? Щербакова, Дэвис и Смолкин пропустили полсезона, но для них есть лазейка