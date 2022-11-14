Катарина Гербольдт: «Туктамышева может выигрывать и с этим контентом, но четверной ей нужен для более уверенной победы. Она вполне может стать чемпионкой России»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
Второе место заняла Софья Муравьева, третье – Софья Акатьева.
«Сказать, что результаты были на 100% ожидаемые, наверное, нет, но тройка ожидаемая.
Конечно, я рада за Лизу. Человек хочет и идет к этому. Это не может не вызывать уважения. Я знаю ее с детства, поэтому в любом случае какие-то мои предпочтения в ее сторону.
Я думаю, она может выигрывать и с этим контентом, но четверной ей нужен, скажем так, для более уверенной победы. Я считаю, что она вполне может стать чемпионкой России, почему нет?» – сказала Гербольдт.
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