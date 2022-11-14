Бывшая российская фигуристка отреагировала на победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Второе место заняла Софья Муравьева, третье – Софья Акатьева.

«Сказать, что результаты были на 100% ожидаемые, наверное, нет, но тройка ожидаемая.

Конечно, я рада за Лизу. Человек хочет и идет к этому. Это не может не вызывать уважения. Я знаю ее с детства, поэтому в любом случае какие-то мои предпочтения в ее сторону.

Я думаю, она может выигрывать и с этим контентом, но четверной ей нужен, скажем так, для более уверенной победы. Я считаю, что она вполне может стать чемпионкой России, почему нет?» – сказала Гербольдт.