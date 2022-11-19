Юрист Анцелиович: «Для ускоренного рассмотрения дела Валиевой нужно согласие WADA, РУСАДА и спортсменки. Если кто-то будет против, процесс пройдет в обычном режиме»

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что для ускоренного рассмотрения допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой нужно согласие всех сторон процесса.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«CAS прислушивается ко всем сторонам процесса. Но для того, чтобы запустить процедуру ускоренного рассмотрения дела, нужно согласие всех. WADA, РУСАДА и самой спортсменки. Если кто-то из них будет против, тогда процесс пройдет в обычном режиме.

Вопрос в другом: запрос на любое продление рассматривается CAS индивидуально. Могут не удовлетворить или предоставить продление не на тот срок, который предлагался. Так что CAS может не дать затягивать процесс бесконечно, такая компетенция у него есть», – сказала Анцелиович.

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