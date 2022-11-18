Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Будем настаивать на скорейшем вынесении решения»
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.
«Мы следили за этим делом с самого начала, оно находилось не в наших руках. Решение должно было быть вынесено в России, когда мы увидели, что прогресса в РУСАДА нет, мы воспользовались нашим правом и передали его в CAS.
Сейчас дело в CAS. Срок вынесения решения непредсказуем, он будет зависеть от массы факторов, как и любое дело в CAS. Но мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения.
У нас было много контактов, каждую неделю, если не каждый день, с РУСАДА. Мы пытались понять, что происходит. И контакты касались не только кейса Валиевой, но и внедрения решений CAS (по восстановлению РУСАДА)», – сказал Ниггли.
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