Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Будем настаивать на скорейшем вынесении решения»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении решения по делу российской фигуристки .

Ранее WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

«Мы следили за этим делом с самого начала, оно находилось не в наших руках. Решение должно было быть вынесено в России, когда мы увидели, что прогресса в РУСАДА нет, мы воспользовались нашим правом и передали его в CAS.

Сейчас дело в CAS. Срок вынесения решения непредсказуем, он будет зависеть от массы факторов, как и любое дело в CAS. Но мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения.

У нас было много контактов, каждую неделю, если не каждый день, с . Мы пытались понять, что происходит. И контакты касались не только кейса Валиевой, но и внедрения решений (по восстановлению РУСАДА)», – сказал Ниггли.

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