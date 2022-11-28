Инна Гончаренко: «Муравьева – феномен, которому надо пробиваться. Она катит легко, выполняет сложные элементы по скольжению, плюс прыгает»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фигуристку Софью Муравьеву феноменом.

«Соня всегда нас баловала безумно красивым, артистичным катанием – она владеет коньком, катит легко, выполняет сложные элементы и по скольжению, и корпусом и руками, плюс девочка прыгает – вот такой феномен, которому надо пробиваться. Да, это пока не первое место, но я думаю, все впереди у нее будет.

Редок тот спортсмен, который сразу выступает с прекрасными артистическими показателями и со сложными техническими элементами вместе. Мы знаем пример Саши Трусовой, которая показывала безумный технический контент, при этом в тень уходили другие элементы программы – артистизм, владение коньком.

Лиза (Туктамышева) сейчас вкупе все это собрала по прошествии определенного времени, раньше она была больше технической спортсменкой, сейчас раскрылась, нашла свой стиль. В этом сезоне у нее хорошо играют программы – произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, Илья чувствует такие моменты, как ее раскрыть, предподнести в лучшем стиле», – сказала Гончаренко.

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